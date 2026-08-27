UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Укрзалізниця" обіцяє повертати кошти через затримку потягів: кому та як

21:53 27.08.2026 Чт
1 хв
Пасажири отримають нову компенсаційну послугу
aimg Олена Бджола
Фото: "Укрзалізниця" компенсує вартість проїзду через затримки потягів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Якщо через затримки поїздів людина не змогла сісти у потяг, то вона може скористатися сервісом претензійного повернення коштів від "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці" у Telegram.

Послуга у випадку затримки потягів

"Укразалізниця" обіцяє повернути повну вартість квитка.

Як оформити претензійне повернення:

  1. Перейдіть на офіційний сайт "Укрзалізниці" в розділ "Сервіси" та оберіть "Претензійне повернення квитків за посиланням.
  2. Заповніть електронну заяву: вкажіть номер квитка, особисті дані та реквізити банківського рахунку.
  3. Додайте фото або скани документів, що підтверджують причину повернення.
  4. Підтвердьте подання заяви електронним підписом через Дія.Підпис.

Якщо через ворожі обстріли запланована поїздка не відбулася, то "Укрзалізниця" підкаже, як вирішити питання з квитком.

Раніше РБК-Україна писало, що усі платні зали очікування на українських залізничних вокзалах зробили безкоштовними до ранку 29 серпня. Це пов'язано зі зміщеннями в графіках руху поїздів через повітряні загрози.

Також повідомлялося, що 27 серпня десятки потягів "Укрзалізниці" рухаються із запізненням через бойові дії.

Крім того, 23 серпня Росія здійснила п'ять атак по залізничній інфраструктурі України, внаслідок чого одна людина загинула та ще четверо дістали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкрзалізницяВійна Росії проти України