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"Укрзализныця" обещает возвращать средства из-за задержки поездов: кому и как

21:53 27.08.2026 Чт
1 мин
Пассажиры получат новую компенсационную услугу
aimg Елена Бджола
Фото: "Укрзализныця" компенсирует стоимость проезда из-за задержек поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Если из-за задержек поездов человек не смог сесть в поезд, то он может воспользоваться сервисом претензионного возврата средств от "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Telegram.

Услуга в случае задержки поездов

"Укразализныця" обещает вернуть полную стоимость билета.

Как оформить претенциозный возврат:

  1. Перейдите на официальный сайт "Укрзализныци" в раздел "Сервисы" и выберите "Претензионный возврат билетов по ссылке".
  2. Заполните электронное заявление: укажите номер билета, персональные данные и реквизиты банковского счета.
  3. Добавьте фото или сканы документов, подтверждающих причину возврата.
  4. Подтвердите подачу заявления электронной подписью через Действие.

Если из-за вражеских обстрелов запланированная поездка не состоялась, то "Укрзализныця" подскажет, как решить вопрос с билетом.

Ранее РБК-Украина писало, что все платные залы ожидания на украинских ж/д вокзалах сделали бесплатными до утра 29 августа. Это связано со смещениями в графиках движения поездов из-за воздушных угроз.

Также сообщалось, что 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигаются с опозданием из-за боевых действий.

Кроме того, 23 августа Россия совершила пять атак по железнодорожной инфраструктуре Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

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