"Укрзализныця" обещает возвращать средства из-за задержки поездов: кому и как

Если из-за задержек поездов человек не смог сесть в поезд, то он может воспользоваться сервисом претензионного возврата средств от "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Telegram.
"Укразализныця" обещает вернуть полную стоимость билета.
Как оформить претенциозный возврат:
Если из-за вражеских обстрелов запланированная поездка не состоялась, то "Укрзализныця" подскажет, как решить вопрос с билетом.
Ранее РБК-Украина писало, что все платные залы ожидания на украинских ж/д вокзалах сделали бесплатными до утра 29 августа. Это связано со смещениями в графиках движения поездов из-за воздушных угроз.
Также сообщалось, что 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигаются с опозданием из-за боевых действий.
Кроме того, 23 августа Россия совершила пять атак по железнодорожной инфраструктуре Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.