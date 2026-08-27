"Укрзализныця" обещает возвращать средства из-за задержки поездов: кому и как

Услуга в случае задержки поездов

"Укразализныця" обещает вернуть полную стоимость билета.

Как оформить претенциозный возврат:

Перейдите на официальный сайт "Укрзализныци" в раздел "Сервисы" и выберите "Претензионный возврат билетов по ссылке". Заполните электронное заявление: укажите номер билета, персональные данные и реквизиты банковского счета. Добавьте фото или сканы документов, подтверждающих причину возврата. Подтвердите подачу заявления электронной подписью через Действие.

Если из-за вражеских обстрелов запланированная поездка не состоялась, то "Укрзализныця" подскажет, как решить вопрос с билетом.

Ранее РБК-Украина писало, что все платные залы ожидания на украинских ж/д вокзалах сделали бесплатными до утра 29 августа. Это связано со смещениями в графиках движения поездов из-за воздушных угроз.

Также сообщалось, что 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигаются с опозданием из-за боевых действий.