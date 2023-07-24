"Укрзалізниця" нагадала про спецрезерв квитків для військових. Як скористатись

Компанія "Укрзалізниця" нагадала, що в Україні є спецрезерв квитків для військових. Додатково для них також буде запущено спеціальні гарячу лінію зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон", - сказано у повідомленні.
Як розповіли в "УЗ", розподіляти броні будуть військові комендатури. Під бронню буде знаходитись мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі. Їх може використати військовий, якщо про відпустку він дізнався раптово і квитки у вільному продажі вже закінчились. У разі не використання заброньованих місць у вільний продаж квитки поступлять не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.
Звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.
При зверненні у комендатуру необхідно показати військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день. На підставі цих документів буде видано талон на придбання квитка.
Його треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.
Варто зауважити, що спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Тому талон необхідно отримати та придбати квиток до того часу.
У такому випадку, бронь можна використати у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.
На спеціально виділеній гарячій лінії за номером 0 800 503 222 можна отримати консультацію з усіх можливих рейсів, пересадочних маршрутів, адреси всіх комендатур, кас для військовослужбовців та інформацію щодо спеціалізованої броні на квитки.
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Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.
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