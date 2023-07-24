"Укрзализныця" напомнила о спецрезерве билетов для военных. Как воспользоваться

"Укрзализныця" выделяет специальную бронь для использования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добираться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон", - сказано в сообщении.

Как рассказали в "УЗ", распределять брони будут военные комендатуры. Под броню будет находиться минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе. Их может использовать военный, если об отпуске он узнал внезапно и билеты в свободной продаже уже закончились. В случае не использования забронированных мест в свободную продажу билеты поступят не раньше чем за 6 часов до отправки поезда.

Что необходимо для того чтобы воспользоваться услугой

Обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира военную комендатуру или позвонить в Контактный центр Укрзализныци на специально выделенную горячую линию по номеру 0 800 503 222.

При обращении в комендатуру необходимо показать военный билет и документ, подтверждающий необходимость совершить поездку именно в конкретный день. На основании этих документов будет выдан талон на покупку билета.

Его следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале. По этому документу пассажиру выведут из-под специальной брони билет и тут же можно приобрести.

Следует заметить, что специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправления поезда. Поэтому талон необходимо получить и купить билет к тому времени.

Как воспользоваться, если в городе нет комендатуры

В таком случае, бронь можно использовать во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.

На специально выделенной горячей линии по номеру 0 800 503 222 можно получить консультацию по всем возможным рейсам, пересадочным маршрутам, адресам всех комендатур, касс для военнослужащих и информацию о специализированной броне на билеты.

Напомним, ранее стало известно, что вскоре у украинской железной дороги может появиться общий с Германией прямой рейс Киев – Берлин.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда. Это сделали с целью усиления безопасности пассажирских перевозок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.