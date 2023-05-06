"Укрзалізниця" має намір запустити до Євросоюзу новий тип поїздів: подробиці

За його словами, компанія вже успішно випробувала платформу для контрейлерних перевезень у внутрішньодержавному сполученні. На черзі – відправлення через кордон.

"Ми здійснили тестовий прогін платформи, на якій стояв не тягач і напівпричіп, а саме напівпричіп. Це випробування дуже успішно пройшло. Ми маємо можливість сформувати парк близько 100 платформ. Це буде дуже інноваційна для України розробка перевезень. Плануємо цього місяця здійснити першу тестове перевезення за кордон. Дуже сподіваємося, що наступного місяця ми запустимо перший тестовий поїзд із контрейлерами", – заявив Мураховський.

Він також наголосив, що проводяться результативні переговори з партнерами у Польщі щодо здійснення контрейлерних перевезень. Введення регулярних контрейлерних перевезень дозволить скоротити логістичні витрати та вирішити дефіцит водіїв.

Контрейлери – це автомобільні причепи, пристосовані для буксирування сідельними тягачами у складі автопоїзда автомобільними дорогами та для безпечного перевезення залізницями на спеціалізованих платформах.

Основна перевага контрейлерних перевезень перед стандартними автопоїздами - поїзд може доставити на велику відстань одразу кілька десятків напівпричепів, що дозволяє знизити вартість перевезень.