"Укрзалізниця" не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів, - ЄБРР

Україна, Субота 29 листопада 2025 15:17
"Укрзалізниця" не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів, - ЄБРР
Автор: Юлія Бойко

"Укрзалізниця" постала перед значними труднощами, але міжнародні партнери компанії сподіваються, що ситуація покращиться, і УЗ вдасться заощадити на своїх витратах.

Як, пише РБК-Україна, про це розповіла Оділь Рено-Бассо - президентка Європейського банку реконструкції та розвитку, який кредитує УЗ.

Крім того, УЗ має змінити ситуацію в пасажирських перевезеннях - замість крос-субсидування за рахунок вантажних перевезень компанія має отримувати цільове фінансування з бюджету.

"Як кредитор державного підприємства, ми вважаємо, що тарифи (на вантажні перевезення – Ред.) та внесок пасажирів є важливими елементами для балансування фінансових показників компаній. Замість кросфінансування (вантажним напрямком пасажирського – ЕП), іноді корисно перейти до відновлення цін, коли клієнти платять за послуги. Але вони можуть отримувати цільову підтримку з бюджету, коли мова йде саме про найвразливіші верстви населення. Це може бути ефективнішим рішенням", - підкреслила Оділь Рено-Бассо.

Вона також зауважила, що наразі обговорення з Укрзалізницею тривають, адже банку потрібно дізнатися про стратегію компанії і переконатися, що вона здатна повернути кошти.

Як відомо, УЗ запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата звернулися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для УЗ за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та завдає шкоди українській економіці.

