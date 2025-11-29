ua en ru
"Укрзализныця" не должна финансировать пассажирские перевозки за счет грузовых тарифов, - ЕБРР

Украина, Суббота 29 ноября 2025 15:17
"Укрзализныця" не должна финансировать пассажирские перевозки за счет грузовых тарифов, - ЕБРР Фото: президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо (epravda.com.ua)
Автор: Юлия Бойко

"Укрзализныця" столкнулась со значительными трудностями, но международные партнеры компании надеются, что ситуация улучшится, и УЗ удастся сэкономить на своих расходах.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказала Одиль Рено-Бассо - президент Европейского банка реконструкции и развития, который кредитует УЗ.

Кроме того, УЗ должна изменить ситуацию в пассажирских перевозках - вместо кросс-субсидирования за счет грузовых перевозок компания должна получать целевое финансирование из бюджета.

"Как кредитор государственного предприятия, мы считаем, что тарифы (на грузовые перевозки - Ред.) и вклад пассажиров являются важными элементами для балансировки финансовых показателей компаний. Вместо кроссфинансирования (грузовым направлением пассажирского - ЭП), иногда полезно перейти к восстановлению цен, когда клиенты платят за услуги. Но они могут получать целевую поддержку из бюджета, когда речь идет именно о самых уязвимых слоях населения. Это может быть более эффективным решением", - подчеркнула Одиль Рено-Бассо.

Она также отметила, что сейчас обсуждения с Укрзализныцей продолжаются, ведь банку нужно узнать о стратегии компании и убедиться, что она способна вернуть средства.

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок. В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обратились к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете компенсацию для УЗ за убыточные пассажирские перевозки. Бизнес-ассоциации подчеркнули, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и наносит вред украинской экономике.

