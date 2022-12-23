"Укрзалізниця" домовилася про дворічну відстрочку виплат за євробондами на 900 млн доларів

Державна "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Олександра Кубракова у Twitter .

"Укрзалізниця завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на суму 895 млн доларів. Виплати будуть відкладені на 2 роки", - написав він.

За його словами, рішення було підтримане Кабміном та Мінфіном, а переговори пройшли за участю JP Morgan та Dragon Capital.

Компанія відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.