"Полярний експрес" на Київській дитячий залізниці повертається: графік руху поїздів
У суботу, 21 грудня, у Києві стартує святковий "Полярний експрес", що відкриє зимовий сезон на Київській дитячій залізниці. Святковий поїзд чекатиме на маленьких пасажирів та їхніх батьків у Сирецькому парку столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Полярний експрес" стартує у Києві: коли вирушить святковий поїзд для дітей
21 грудня о 15:30 з першої колії Сирецького парку в Києві вирушить святковий "Полярний експрес". Ця подія ознаменує офіційний старт зимового сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці.
Графік руху
Поїзди курсуватимуть у такі дати:
- Грудень: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;
- Січень: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
- Лютий: 1, 2.
Час роботи:
- Четвер, п’ятниця (під час зимових шкільних канікул): з 11:00 до 17:10;
- Субота, неділя: з 10:30 до 18:50.
Де придбати квитки
Квитки на "Полярний експрес" можна придбати:
- у квиткових касах Київської дитячої залізниці;
- через чат-боти "Укрзалізниці".
Продаж квитків у чат-ботах відкривається за 20 днів до дати поїздки.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків - Ужгород. Такі вагони пристосовані для дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.