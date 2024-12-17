"Полярний експрес" на Київській дитячий залізниці повертається: графік руху поїздів

У суботу, 21 грудня, у Києві стартує святковий "Полярний експрес", що відкриє зимовий сезон на Київській дитячій залізниці. Святковий поїзд чекатиме на маленьких пасажирів та їхніх батьків у Сирецькому парку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Полярний експрес" стартує у Києві: коли вирушить святковий поїзд для дітей 21 грудня о 15:30 з першої колії Сирецького парку в Києві вирушить святковий "Полярний експрес". Ця подія ознаменує офіційний старт зимового сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці. Графік руху Поїзди курсуватимуть у такі дати: Грудень : 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;

: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; Січень : 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26; Лютий: 1, 2. Час роботи: Четвер, п’ятниця (під час зимових шкільних канікул): з 11:00 до 17:10;

(під час зимових шкільних канікул): з 11:00 до 17:10; Субота, неділя: з 10:30 до 18:50. Де придбати квитки Квитки на "Полярний експрес" можна придбати: у квиткових касах Київської дитячої залізниці ;

; через чат-боти "Укрзалізниці". Продаж квитків у чат-ботах відкривається за 20 днів до дати поїздки.