"Укрзалізниця" додала 6 додаткових поїздів на Різдвяні та Новорічні свята

"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових рейсів, в основному на західному напрямку, у зв’язку з прийдешніми святами. Перевізник сподівається, що українці дістануться близьких на свята якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізниці ".

"Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами", - зазначили у компанії.

Там опублікували наступний графік відправлення поїздів:

поїзд №159/160 Київ - Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.

поїзд №291/292 Київ - Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

поїзд №168/167 Одеса - Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

поїзд №265/266 Київ - Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

поїзд №249/250 Київ - Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

поїзд №235/236 Київ - Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Також там нагадали, що квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.