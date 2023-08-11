УЗ до Дня незалежності призначила додаткові потяги з Києва до Львова

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №191/192 Київ - Львів на пікові дати 21 та 23 серпня", - сказано у повідомленні.

За даними компанії, відправлення потягу буде о 07:05 з Києва, а прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова - о 13:15 і прибуття до Києва о 22:05.

Також "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ - Львів. Цей маршрут буде зручним для тих хто буде їхати до Харкова - у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків - Київ + №163 Київ - Львів.

Відправлення з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58, а от 16 серпня - о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Як повідомлялось, у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

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