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"Укрзализныця" ко Дню Независимости назначила дополнительные поезда из Киева во Львов

Фото: "Укрзализныця" ко Дню Независимости назначила дополнительные поезда из Киева во Львов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов в направлении Киев-Львов на даты в канун Дня Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев – Львов на пиковые даты 21 и 23 августа", - говорится в сообщении.

По данным компании, отправление поезда будет в 07:05 из Киева, а прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова – в 13:15 и прибытие в Киев в 22:05.

Также "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев – Львов. Этот маршрут будет удобен для тех, кто будет ехать в Харьков - в приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков - Киев + №163 Киев - Львов.

Отправление из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58, а вот 16 августа – в 13:40. Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22.27.

Как сообщалось, в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.

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