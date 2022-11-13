Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон

В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.
Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.
"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону", - йдеться у публікації.
Так, необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.
"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначає Камишін.
В УЗ планують незабаром пустити поїзд до Херсона (фото: t.me/zalizni_zminy)
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила нові рейси через Чоп, і було опубліковано список.
А також перед цим в Укрзалізниці розповіли, скільки людей та тварин евакуювали з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.
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