UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укрзалізниця анонсувала запуск потягів у Херсон

Фото: поїзд Укрзалізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, який був звільнений військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

Так, в обласному центрі, який з початку березня перебував у російській окупації, зараз ще належить провести масу підготовчих робіт перед запуском поїзда.

"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону", - йдеться у публікації.

Так, необхідно провести розмінування, а також в УЗ обіцяють оперативно відремонтувати пошкоджені колії та розбиті вагони поїздів.

"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначає Камишін.

В УЗ планують незабаром пустити поїзд до Херсона (фото: t.me/zalizni_zminy)

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила нові рейси через Чоп, і було опубліковано список.

А також перед цим в Укрзалізниці розповіли, скільки людей та тварин евакуювали з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХерсон