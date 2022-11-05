ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Рятували все живе": в Укрзалізниці розповіли, скільки людей і тварин евакуювали з 24 лютого

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 04:19
"Рятували все живе": в Укрзалізниці розповіли, скільки людей і тварин евакуювали з 24 лютого Фото: УЗ з початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювала мільйони людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України поїздами УЗ було евакуйовано 4 мільйони людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, оприлюднену пресслужбою ОП.

Посадовець зазначив, що з першого дня залізничники робили те, що сьогодні називається "опора безпеки країни".

"Понад 4 мільйони осіб евакуйовано. Понад мільйон дітей та понад 120 тисяч домашніх тварин. Ми рятували все живе, все, що могли", - вказав Камишін.

Також, за його словами, Укрзалізниця перевезла більш як 300 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

"Залізна дипломатія" стала хорошою підтримкою для дипломатичного фронту президента і на сьогодні перевезла понад 200 делегацій", - підкреслив посадовець.

Очільник УЗ розповів, як компанія допомагає українській армії. Зокрема із залізничних рейок по всій країні було виготовлено понад 10 тисяч протитанкових їжаків.

Водночас Камишін додав, що попри виклики війни, постійні ворожі обстріли залізничної інфраструктури, виконання графіка руху потягів становить понад 85%.

"Ми точно зможемо надати нашим громадянам якісний сервіс", - підсумував він.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на анонсований нічний рейс із Краматорська до Одеси. Потяг запустять уже 6 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна Росії проти України
NEWS
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити