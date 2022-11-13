Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон
В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
Так, в областном центре, который с начала марта находился в российской оккупации, сейчас еще предстоит провести массу подготовительных работ перед запуском поезда.
"Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возобновления железнодорожного сообщения в Херсон", - говорится в публикации.
Так, необходимо провести разминирование, а также в УЗ обещают оперативно отремонтировать поврежденные пути и разбитые вагоны поездов.
"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - отмечает Камышин.
В УЗ планируют вскоре пустить поезд в Херсон (фото: t.me/zalizni_zminy)
Напомним, ранее Укрзализныця запустила новые рейсы через Чоп, и был опубликован список.
А также перед этим в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.
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