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Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон

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Воскресенье 13 ноября 2022 00:38
Укрзализныця анонсировала запуск поездов в Херсон Фото: поезд Укрзализныци (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

Так, в областном центре, который с начала марта находился в российской оккупации, сейчас еще предстоит провести массу подготовительных работ перед запуском поезда.

"Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возобновления железнодорожного сообщения в Херсон", - говорится в публикации.

Так, необходимо провести разминирование, а также в УЗ обещают оперативно отремонтировать поврежденные пути и разбитые вагоны поездов.

"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - отмечает Камышин.

В УЗ планируют вскоре пустить поезд в Херсон (фото: t.me/zalizni_zminy)

Напомним, ранее Укрзализныця запустила новые рейсы через Чоп, и был опубликован список.

А также перед этим в Укрзализныце рассказали, сколько людей и животных эвакуировали с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

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Укрзализныця Херсон
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