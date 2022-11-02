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"Укрзалізниця" анонсувала перший рейс до деокупованого Куп’янська

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Куп'янськ, Середа 02 листопада 2022 18:52
"Укрзалізниця" анонсувала перший рейс до деокупованого Куп’янська Фото: "Укрзалізниця" анонсувала перший рейс до деокупованого Куп’янська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Завтра, 3 листопада, до деокупованого Куп'янська (Харківська область) вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УЗ.

"Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади", - йдеться у заяві.

За словами УЗ, відновлення підірваного залізничного мосту займе час. Саме тому рух відновлюється вже зараз, а 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення.

"Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", - заявив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Графік поїзда №6605/6608 Харків - Осинове буде наступним:

  • Відправлення зі станції Харків-Пасажирський до зупинного пункту Осинове щодня о 06:15, а прибуттям о 09:50;
  • Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 гривень. Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове - Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Нагадаємо, що УЗ відкрила продаж квитків на рейс з Краматорська до Одеси.

Також "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Перший рейс вийшов 15 вересня.

У вересні українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Вибили ворога з лівобережної частини міста.

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