"Укрзализныця" анонсировала первый рейс в деоккупированный Купянск

Завтра, 3 ноября, в деоккупированный Купянск (Харьковская область) отправится первый рейс рельсового автобуса из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УЗ.

"Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска - бесплатными маршрутными автобусами местной общины", - говорится в заявлении.

По словам УЗ, восстановление взорванного железнодорожного моста займет время. Именно поэтому движение восстанавливается уже сейчас, а 60 тысяч человек таким образом получат стабильное и надежное сообщение.

"Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера, восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в общей сложности ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением (приведением в габарит) более 70 км контактной сети", - заявил председатель правления УЗ Александр Камышин.

График поезда №6605/6608 Харьков - Осиново будет следующим:

Отправление со станции Харьков-Пассажирский в остановочный пункт Осиново ежедневно в 06:15, а прибытием в 09:50;

Обратный рейс из Осинового в 16:21 прибытием в Харьков в 19:35.

Стоимость проезда составляет 43 гривны. Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново - Занки с возможностью удобной пересадки на станцию Харьков-Левада.