UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" анонсувала оновлення маршруту до Варшави

Фото: поїзди "Укрзалізниці" їздитимуть до Польщі тепер і з Чернівців (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

Пасажирські залізничні перевезення до Варшави (Польща) будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як зазначили у компанії, буде продовжено маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців з урахуванням "численних прохань пасажирів".

Оновлений рейс запустять спочатку в експериментальному режимі.

Маршрут та які дати

З Чернівців до Варшави. Потяг №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Потяг слідуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58. 

Там пасажири мають, як і раніше, повинні будуть здійснити пересадку на потяг польського перевізника SKPL. Він прибуває до Варшави о 17:18.

З Варшави до Чернівців. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме на кінцеву о 13:20.

Які ще нововведення

В "УЗ" також розповіли про призначення додаткових рейсів у повідомленні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів.

  • Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02. 

  • У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42. 

Нагадаємо, що із 15 жовтня між Україною та Польщею працює новий залізничний маршрут із пересадкою на станції Рава-Руська. Перед цим ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі.

Раніше повідомлялося, що між Польщею та Україною готують нове залізничне сполучення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЧернівціВаршавапоїзди