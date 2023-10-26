"Укрзализныця" анонсировала обновление маршрута в Варшаву

Пассажирские железнодорожные перевозки в Варшаву (Польша) будут продлены до Черновцов. Экспериментальный маршрут запустят с середины ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как отметили в компании, будет продлен маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы с учетом "многочисленных просьб пассажиров".
Обновленный рейс запустят сначала в экспериментальном режиме.
Из Черновцов в Варшаву. Поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.
Поезд будет следовать через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рави-Русскую в 9:58.
Там пассажиры должны будут по прежнему осуществить пересадку на поезд польского перевозчика SKPL. Он прибывает в Варшаву в 17:18.
Из Варшавы в Черновцы. В обратном направлении поезд из Равы-Русской будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать на конечную в 13:20.
В "УЗ" также рассказали о назначении дополнительных рейсов в сообщении Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.
Напомним, что с 15 октября между Украиной и Польшей работает новый железнодорожный маршрут с пересадкой на станции Рава-Русская. Перед этим мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу.
Ранее сообщалось, что между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение.
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