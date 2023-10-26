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"Укрзализныця" анонсировала обновление маршрута в Варшаву

Фото: поезда "Укрзализныци" будут ездить в Польшу теперь и из Черновцов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

Пассажирские железнодорожные перевозки в Варшаву (Польша) будут продлены до Черновцов. Экспериментальный маршрут запустят с середины ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отметили в компании, будет продлен маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы с учетом "многочисленных просьб пассажиров".

Обновленный рейс запустят сначала в экспериментальном режиме.

Маршрут и какие даты

Из Черновцов в Варшаву. Поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

Поезд будет следовать через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рави-Русскую в 9:58.

Там пассажиры должны будут по прежнему осуществить пересадку на поезд польского перевозчика SKPL. Он прибывает в Варшаву в 17:18.

Из Варшавы в Черновцы. В обратном направлении поезд из Равы-Русской будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать на конечную в 13:20.

Какие еще новшества

В "УЗ" также рассказали о назначении дополнительных рейсов в сообщении Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.

  • Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Рави-Русскую в 22: 02.
  • В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Напомним, что с 15 октября между Украиной и Польшей работает новый железнодорожный маршрут с пересадкой на станции Рава-Русская. Перед этим мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу.

Ранее сообщалось, что между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение.

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УкрзализныцяЧерновцыВаршавапоїзди