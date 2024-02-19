UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" з 1 березня запустить новий потяг в Карпати

Фото: "Укрзалізниця" з 1 березня запустить новий потяг в Карпати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" з 1 березня запустить потяг №203/204 Дніпро - Ворохта. Це пов'язано з можливим попитом на подорожі в гори під час весняних канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Вже скоро почнеться сезон весняних канікул в школах та дитячих садочках - тож, прогнозуємо попит на дитячий відпочинок у горах та призначаємо додатковий поїзд №203/204 Дніпро - Ворохта з 1 березня", - сказано в повідомленні.

Як розповіли у компанії, потяг з Дніпра буде відправлятись через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти він відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Окрім цього на цей та інші поїзди доступна можливість раннього бронювання групових поїздок: заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень за посиланням.

"Квитки на поїзд вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів", - розповіли у компанії.

Нові рейси поїздів

РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДнипроКарпатипотяг