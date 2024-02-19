"Укрзализныця" с 1 марта запустит новый поезд в Карпаты

"Уже скоро начнется сезон весенних каникул в школах и детских садах - поэтому прогнозируем спрос на детский отдых в горах и назначаем дополнительный поезд №203/204 Днепр - Ворохта с 1 марта", - сказано в сообщении.

Как рассказали в компании, поезд из Днепра будет отправляться через день в 14:35 и прибывать в Ворохту в 14:09. В обратном направлении из Ворохты он будет отправляться со 2 марта через день в 16:26 и прибывать в Днепр в 12:35.

Кроме того, на этот и другие поезда доступна возможность раннего бронирования групповых поездок: заявки принимаются за 35 суток до отправления поезда через специальный сервис заказов по ссылке.

"Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов", - рассказали в компании.

Новые рейсы поездов

РБК-Украина писала о том, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрены 14 новых рейсов, из них 3 – международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает новый поезд под номером 295/296, который будет курсировать между Днепром и Харьковом и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя городами.

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