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В "Укрзалізниці" стартував продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини: як їх придбати

Фото: Укрзалізниця відкрила продаж онлайн-квитків до Австрії та Угорщини (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укрзалізниця" 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. Водночас компанія повідомила про тимчасове припинення продажу квитків на касах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця".

Зазначається, що на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні "Україна - Австрія" та зворотно. Придбати їх можна буде через застосунок "Укрзалізниці", а для прямого поїзда "Київ - Відень" знадобиться верифікація акаунту через "Дію.Підпис".

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні "Україна - Угорщина" на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину (тобто Київ - Будапешт - Відень та Чоп - Будапешт - Відень).

Прямі сполучення Україна - Угорщина (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Тимчасова призупинка продажу квитків через каси

Водночас зауважується, що для приготувань до продажу онлайн-квитків "Укрзалізниця" відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд "Київ - Відень - Київ" на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

"Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда "Чоп - Відень - Чоп". Станом на зараз, квитки на поїзд "Чоп - Відень" та зворотно доступні фактично на всі дати", - повідомляють в "Укрзалізниці".

 

 

Нещодавні нововведення в УЗ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту із Києва до Львова на ці вихідні. Також нещодавно було запущено із Харкова до Івано-Франківської області.

Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

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Укрзалізниця