ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари РФ: повний перелік

Середа 24 грудня 2025 09:27
UA EN RU
В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари РФ: повний перелік Фото: ряд потягів запізнюються через удари РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари росіян по інфраструктурі Коростеня Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами.

"Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - зазначили в "Укрзалізниці".

Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

  • № 749/750 Київ — Ужгород
  • № 707 Київ — Івано-Франківськ
  • № 743/744 Дарниця — Львів
  • № 67/19 Київ — Варшава
  • № 29 Київ — Ужгород
  • № 51 Київ — Перемишль
  • № 7 Київ — Чернівці
  • № 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ
  • № 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород
  • № 97 Київ — Ковель
  • № 91 Київ — Львів
  • № 63/64 Харків — Перемишль
  • № 291/292 Київ — Львів
  • № 9/10 Київ — Будапешт
  • № 2/124 Ворохта — Харків.

"Усі незручності – тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - додали в "Укрзалізниці".

Що передувало

Вранці 22 грудня стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород було екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.

Згодом з'явилась інформація про те, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотника типу "Шахед".

Варто нагадати, що це не перший випадок, коли росіяни ударними дронами пошкоджують залізницю. Зокрема, на початку грудня протягом декількох ночей ворог бив по залізничній інфраструктурі Фастова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну