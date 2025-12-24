В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда опаздывают из-за ударов РФ: полный перечень

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами.

"Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника", - отметили в "Укрзализныце".

По альтернативным маршрутам 24 декабря будут курсировать поезда:

№ 749/750 Киев - Ужгород

№ 707 Киев - Ивано-Франковск

№ 743/744 Дарница - Львов

№ 67/19 Киев - Варшава

№ 29 Киев - Ужгород

№ 51 Киев - Перемышль

№ 7 Киев - Черновцы

№ 43/49 Черкассы - Ивано-Франковск

№ 15/17/16/18 Харьков - Ужгород

№ 97 Киев - Ковель

№ 91 Киев - Львов

№ 63/64 Харьков - Перемышль

№ 291/292 Киев - Львов

№ 9/10 Киев - Будапешт

№ 2/124 Ворохта - Харьков.

"Все неудобства - временные. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме", - добавили в "Укрзализныце".