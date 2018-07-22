В "Укрводоканалэкологии" рассказали о ситуации с поставкой хлора

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась

Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Об этом сообщили в ассоциации "Укрводоканалэкология".

"АО "ДнепрАзот" возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, "но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения".

Вместе с тем Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов "ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством".

Напомним, 20 июля акционерное общество "ДнепрАзот" возобновило производство хлора.