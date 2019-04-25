"Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба"

АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля 2019 года в 21:43. Об этом сообщается в Facebook "Нафтогаза".

Отмечается, что такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины.

"В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюла выполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, оператор нефтетранспортной системы "Укртранснафта" вынужден прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-здавальном участке"Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемно-здавальній участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

О времени возобновления перекачки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Броды" будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона сообщила белорусской, что причина такого шага - низкое качество нефти.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.