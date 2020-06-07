"Укртранснафта" впервые транспортирует американскую нефть WTI

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" впервые транспортирует нефть марки WTI (West Texas Intermediate). Нефть будет транспортирована на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом говорится в сообщении "Укртранснафты" в Facebook.

Как отметил оператор, сырье прошло проверку качественных показателей.

"Сегодня, 7 июня, Укртранснафта впервые транспортирует "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг", - сообщили в "Укртранснафте".

Таким образом компания имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.

Ранее РБК-Украина писало, что нефть WTI была впервые импортирована в Украину 21 мая.

Также сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились продлить действие сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц.