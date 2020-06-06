Страны ОПЕК+ согласовали продление рекордного сокращения добычи нефти

Фото: добыча нефти (OilNow)

Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля

Страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц. Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что страны ОПЕК+, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали в полной мере выполнить свои обязательства по ограничениям и дополнительно сократить добычу из июля по сентябрь, чтобы компенсировать несоблюдение квот в мае и июне.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших экспортера нефти в мире, хотят продлить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть марки Brent 3 июня превысили 40 долларов за баррель впервые с марта.

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Автор: Анастасия Рокитна