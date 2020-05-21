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Украина впервые импортировала американскую нефть WTI

Новости » Экономика     21.05.2020 - 16:22
Украина впервые импортировала американскую нефть WTI
Фото: Украина впервые импортировала нефть WTI (OilNow)

Нефть прибыла для Кременчугского НПЗ

В Украину впервые была импортирована американская нефть марки WTI. Партия прибыла для Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом говорится в сообщении Одесского морского порта.

Сообщается, что в порт прибыл танкер UMLMA под флагом Катара, который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континент.

"В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Украину доставляли американскую нефть, но это был сорт Bakken. Таким образом, легкая техасская нефть West Texas Intermediate (WTI) была завезена впервые. Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть продолжают рост на сокращении добычи странами ОПЕК и другими производителями. На утро 21 мая цены на нефть Brent выросли до 36,29 долларов за баррель, на нефть WTI - до 34,12 долларов.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что США начали поставки нефти в Беларусь. Американские производители поставляют Минску нефть в связи с обострением ситуации с импортом российской нефти.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкинефтьимпорт
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