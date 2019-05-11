"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Евросоюз

В субботу, 11 мая, оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европейский союз по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу компании в Facebook.

Как сообщается, специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти в нефтепроводе "Дружба" и подтвердили готовность к ее приему.

"Сегодня, 11 мая, в 14.35 АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по нефтепроводу "Дружба", - отметили в компании.

Напомним, ранее в "Укратранснафте" заявили, что компания готова к возобновлению транзита нефти в Европейский союз. В понедельник, 6 мая, компания начала получать чистую нефть по нефтепроводу "Дружба".

30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России по нефтепроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть. По оценкам белорусских нефтяников, до 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Как писало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко будет требовать от Российской Федерации компенсации ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба".