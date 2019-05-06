"Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Евросоюз

Иллюстративное фото (tsargrad.tv)

Сегодня с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" готова восстановить транзит нефти в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что 6 мая по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

В 14:17 (по киевскому времени) с линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.

Напомним, 4 мая нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси. Концерн "Белнефтехим" сообщал о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть.По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Также гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" можно будет к концу первой декады мая.