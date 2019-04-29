"Укртранснафта" проведет переговоры по локализации загрязненной нефти "Дружбы"

Первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник завтра, 30 апреля, примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

В переговорах также примут участие представители ОАО "Транснефть", АО "Транспетрол" (Словацкая Республика), АО "МОЛ" (Венгрия) и словацкого НПЗ "Словнафт".

В ходе встречи стороны должны договориться о путях локализации загрязненной нефти из нефтепровода "Дружба".

"АО "Укртранснафта" проинформировало о вынужденной остановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словацкой Республики Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки, Главное управление разведки Министерства обороны Украин и Энергетическую таможню Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении

Кроме этого, как отмечается, "Укртранснафта" уведомила государственные органы, что ведет переговоры со смежными партнерами и заказчиком услуг транспортировки нефти относительно восстановления ее транзита территорией Украины и принимает все необходимые меры для сохранения остатков транзитного объема нефти по нефтетранспортной системе Общества и недопущения какого-либо ее использования.

Напомним, в России открыли уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

Ранее, 25 апреля, АО "Укртранснафта" вынужденно прекратило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдавальном участке "Будковце" (Словакия).