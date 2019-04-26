"Укртранснафта" назвала сроки возобновления поставок российской нефти

Фото: Николай Гавриленко (УНИАН)

"Укртранснафта" сообщила, что техническое решение по возобновлению транзита нефти найдено

Возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленную из-за некачественного сырья, можно будет к концу первой декады мая. Об этом гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" можно восстановить к 10 мая.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", - заявил Гавриленко.

Напомним, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Также сообщалось, что Чехия не получает нефть.

АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля 2019 года в 21:43.

В связи с этим "Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь) 26 апреля созвало в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".