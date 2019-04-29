"Укртранснафта" проведе переговори щодо локалізації забрудненої нафти "Дружби"

Перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник завтра, 30 квітня, візьме участь у переговорах щодо локалізації забрудненої російської нафти із нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

У переговорах також візьмуть участь представники ПАТ "Транснєфть", АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка), АТ "МОЛ" (Угорщина) та словацького НПЗ "Словнафт".

В ході зустрічі сторони мають домовитись про шляхи локалізації забрудненої нафти із нафтопроводу "Дружба".

"АТ "Укртранснафта" поінформувало про вимушену зупинку транзиту нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" у напрямку Словацької Республіки Раду національної безпеки та оборони України, Кабінет міністрів України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони Україн та Енергетичну митницю Державної фіскальної служби України", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, "Укртранснафта" повідомила державні органи, що веде переговори із суміжними партнерами та замовником послуг транспортування нафти стосовно відновлення її транзиту територією України та вживає всі необхідні заходи для збереження залишків транзитного обсягу нафти у нафтотранспортній системі Товариства і недопущення будь-якого її використання.

Нагадаємо, у Росії відкрили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

Раніше, 25 квітня, АТ "Укртранснафта" вимушено припинило транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба") у зв'язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній ділянці "Будковце" (Словаччина).