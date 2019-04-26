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"Укртранснафта" не получила ущерб от прокачки загрязненной нефти РФ


Сегодня "Укртранснафта" назвала сроки возобновления поставок российской нефти

"Укртранснафта" не получила ущерб от прокачки российской загрязненной нефти. Об этом заявил гендиректор компании Николай Гавриленко, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "никакого ущерба не было причинено, если не рассчитывать недополученную выручку с объема невыполненных работ".

Добавим, Гавриленко заявил, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленную из-за некачественного сырья, можно будет к концу первой декады мая.

Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Также сообщалось, что Чехия не получает нефть.

АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля 2019 года в 21:43.

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