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"Укртранснафта" не получила ущерб от прокачки загрязненной нефти РФ

Новости » Энергетика    26.04.2019 - 18:54
"Укртранснафта" не получила ущерб от прокачки загрязненной нефти РФ
Фото: Николай Гавриленко (УНИАН)

Сегодня "Укртранснафта" назвала сроки возобновления поставок российской нефти

"Укртранснафта" не получила ущерб от прокачки российской загрязненной нефти. Об этом заявил гендиректор компании Николай Гавриленко, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "никакого ущерба не было причинено, если не рассчитывать недополученную выручку с объема невыполненных работ".

Добавим, Гавриленко заявил, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба", приостановленную из-за некачественного сырья, можно будет к концу первой декады мая.

Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией транзит некачественной российской нефти прекратила Словакия. Также сообщалось, что Чехия не получает нефть.

АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля 2019 года в 21:43.

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