"Укртранснафта" не отримала збиток від прокачування забрудненої нафти РФ

Фото: Микола Гавриленко (УНІАН)

Сьогодні "Укртранснафта" назвала терміни відновлення постачань російської нафти

"Укртранснафта" не отримала збиток від прокачування російської забрудненої нафти. Про це заявив гендиректор компанії Микола Гавриленко, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "ніякого збитку не було завдано, якщо не розраховувати недоотриману виручку з обсягу невиконаних робіт".

Додамо, Гавриленко заявив, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба", призупинену через неякісного сировини, можна буде до кінця першої декади травня.

Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" з-за низької якості. У той же час Білорусь зберегла постачання нафти по південній гілці в напрямку України в обсязі 40 тис. тон на добу.

Слідом за Білоруссю, Польщею та Німеччиною транзит неякісної російської нафти припинила Словаччина. Також повідомлялося, що Чехія не отримує нафту.

АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня 2019 року о 21:43.