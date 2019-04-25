"Укртранснафта" ожидает отказа Венгрии и Словакии от некачественной российской нефти

"Укртранснафта" пока что продолжает транзит по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба" российской нефти в объеме 40 тыс. тон в сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В то же время "Укртранснафта" не исключает приостановки транзита нефти в Европу "Южной Дружбой", если Венгрия и Словакия откажутся принимать некачественную нефть.

Как отметили в пресс-службе, за качество нефти несет ответственность страна-поставщик, а проведение лабораторных исследований качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих ее транспортировку по нефтепроводам.

Как сообщало РБК-Украина, Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за низкого качества. В то же время Беларусь сохранила поставку нефти по южной ветке в направлении Украины в объеме 40 тыс. тон в сутки. Также сообщалось, что от российской нефти отказалась Чехия.

Отметим, Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной нефти из Российской Федерации. В соответствии с лабораторными исследованиями ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) показатель доли органических хлоридов в нефти, которая поставляется из России, в несколько раз превышает допустимую норму.

Российские СМИ сообщают, что Россия признала "техническую проблему с качеством нефти", которая идет в Беларусь.