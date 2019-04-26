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"Укртранснафта" назвала терміни відновлення постачань російської нафти

Новини » Енергетика    26.04.2019 - 17:23
"Укртранснафта" назвала терміни відновлення постачань російської нафти
Фото: Микола Гавриленко (УНІАН)

"Укртранснафта" повідомила, що технічне рішення щодо відновлення транзиту нафти знайдено

Відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба", призупинене через неякісну сировину, можна буде до кінця першої декади травня. Про це гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, прокачування російської нафти до Європи по трубопроводу "Дружба" можна відновити до 10 травня.

"Технічне рішення знайдено. Я думаю, що буквально в першій декаді травня, як мінімум, південний напрямок "Дружби" відновить стабільну роботу з прокачування нафти Urals заводам-споживачам", - заявив Гавриленко.

Нагадаємо, Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" через низьку якість. У той же час Білорусь зберегла постачання нафти по південній гілці в напрямку України в обсязі 40 тис. тон на добу.

Слідом за Білоруссю, Польщею та Німеччиною транзит неякісної російської нафти припинила Словаччина. Також повідомлялося, що Чехія не отримує нафту.

АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня 2019 року о 21:43.

У зв'язку з цим "Гомельтранснафта Дружба" (Білорусь) 26 квітня скликало у Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці "Мозир-Адамове" та загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів "Дружба".

 

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