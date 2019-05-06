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"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Євросоюзу

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 17:57
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Євросоюзу
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Сьогодні з ЛВДС "Мозир" почала надходити нафта з якісними показниками

Оператор системи магістральних нафтопроводів України "Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Європейського союзу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що 6 травня по лінії диспетчерської служби АТ "Укртранснафта" направлена телеграма про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

В 14:17 (за київським часом) з лінійно-виробничої диспетчерської станції (ЛВДС) "Мозир" почала надходити нафта з якісними показниками, що відповідають нормі, в систему нафтопроводів "Дружба" в напрямку України для подальшого її транспортування в країни ЄС.

Нагадаємо, 4 травня нафта з РФ надійшла на станцію "Мозир" у Білорусі. Концерн "Белнефтехим" повідомляв про надходження чистої російської нафти на лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Мозир" ВАТ "Гомельтранснафта Дружба".

30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Також гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня.

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