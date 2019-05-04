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Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси

Новости » Экономика    04.05.2019 - 19:46
Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси
Иллюстративное фото (tsargrad.tv)

Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти

Концерн "Белнефтехим" сообщает о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту.

ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс.куб.м. Нефть со станции поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток нефти, достигая ЛПДС, разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Напомним, 30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть.По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Также гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял, что возобновить прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" можно будет к концу первой декады мая.

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