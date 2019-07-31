В "Укртрансгазе" сообщили о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

Акционерное общество "Укртрансгаз" сообщило о ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах газотранспортной системы (ГТС), однако предупреждает о возможном повторении ЧП уже через месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Соответствующее сообщение компания прислала Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по решению комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз Украины" на срочную поставку 440 млн кубометров газа для ПТР оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд гривен с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация может повториться уже через месяц, поскольку законтрактованного объема газа хватит ориентировочно до начала сентября.

"Причина ее возникновения - критическое состояние "Укртрансгаза" - остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ИФ) и правительства", - сообщили в пресс-службе.

Также в "Укртрансгазе" подчеркнули, что дефицит средств в компании вызван установлением экономически необоснованных тарифов и "игнорированием НКРЭКУ несанкционированных отборов облгазами природного газа по ГТС".

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" договорились о срочной поставке 440 млн кубометров газа для технологических нужд оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд гривен с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года.

Добавим, в июле "Укртрансгаз" дважды приглашал поставщиков принять участие в закупках топливного газа по переговорной процедуре. Приглашение было прислано более 200 трейдерам. Однако только "Нафтогаз" согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа. Тогда "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня.