В "Укртрансгазі" повідомили про ліквідацію надзвичайної ситуації на ГТС

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" повідомило про ліквідацію надзвичайної ситуації на об'єктах газотранспортної системи (ГТС), однак попереджає про можливе повторення ЧС вже через місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Відповідне повідомлення компанія надіслала Держслужбі з надзвичайних ситуацій за рішенням комісії з питань надзвичайних ситуацій.

"Вирішити ситуацію вдалося завдяки підписаним договором між "Укртрансгазом" і НАК "Нафтогаз України" на строкову постачання 440 млн кубометрів газу для ПТР оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд гривень з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що надзвичайна ситуація може повторитися вже через місяць, оскільки законтрактованого обсягу газу вистачить орієнтовно до початку вересня.

"Причина її виникнення - критичний стан "Укртрансгазу" - залишається невирішеною і потребує негайного врегулювання з боку НКРЭКУ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - ІФ) і уряду", - повідомили в прес-службі.

Також в "Укртрансгазі" підкреслили, що дефіцит коштів в компанії викликаний встановленням економічно необґрунтованих тарифів і "ігноруванням НКРЭКУ несанкціонованих відборів облгазами природного газу по ГТС".

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" домовились про термінову постачання 440 млн кубометрів газу для технологічних потреб оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд гривень з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року.

Додамо, у липні "Укртрансгаз" двічі запрошував постачальників взяти участь у закупівлях паливного газу з переговорної процедурі. Запрошення було надіслано понад 200 трейдерам. Однак, тільки "Нафтогаз" погодився поставити частину необхідного обсягу газу з можливістю відстрочки платежу. Тоді "Укртрансгаз" попередив про передумов виникнення надзвичайної ситуації державного рівня.