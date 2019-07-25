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"Укртрансгаз" временно разрешил чрезвычайную ситуацию на ГТС

Новости » Экономика    25.07.2019 - 12:35
"Укртрансгаз" временно разрешил чрезвычайную ситуацию на ГТС
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

"Укртрансгаз" получит газ от "Нафтогаза" газ с отсрочкой платежа

НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" договорились о срочной поставке 440 млн кубометров газа для технологических нужд оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, соответствующий договор ожидаемо будет заключен в конце июля.

"Таким образом удастся временно решить чрезвычайную ситуацию, поскольку этого объема газа хватит расчетно на два месяца штатной работы ГТС", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле "Укртрансгаз" дважды приглашал поставщиков принять участие в закупках топливного газа по переговорной процедуре. Приглашение было прислано более 200 трейдерам. Однако только "Нафтогаз" согласился поставить часть необходимого объема газа с возможностью отсрочки платежа. Тогда "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Ранее АО "Укртрансгаз" заявил об отсутствии средств, чтобы рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств.

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