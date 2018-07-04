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Интервью

"Укртрансгаз" завысил задолженность "Днепрогаза" за услуги балансирования более чем в 4 раза

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 13:18
Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Фото: газовый вентиль (dtek.com)

"Днепрогаз" получил от "Укртрансгаза" судебный иск на сумму более 333 млн гривен

Оператор ГТС ЧАО "Укртрансгаз" пытается в судебном порядке взыскать с ПАО "Днепрогаз" более 333 млн гривен за газ, который был употреблен местными предприятиями тепловой энергетики. К этому времени "Укртрансгаз" не предоставил компании фактическую информацию о поставщике этого газа. Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

18 июня 2018 года "Днепрогаз" получил от ЧАО "Укртрансгаз" судебный иск на сумму более 333 млн гривен. В эту сумму входит якобы задолженность "Днепрогаза" за услуги балансирования в размере 259,8 млн гривен и пени и штрафы (около 73,2 млн гривен). Однако реальная и документально подтвержденная задолженность перед Оператором ГТС по данным специалистов "Днепрогаза" на 31.12.2017 г. составляет 79,4 млн гривен.

Фактически "Укртрансгаз" хочет через суд взыскать с "Днепрогаза" стоимость газа, который был поставленный и потребленный предприятиями ТКЭ на протяжении отопительных периодов 2016-2018 годов. Следует отметить, что по поручению Правительства единственным поставщиком газа для предприятий ТКЭ является НАК "Нафтогаз Украины". Однако на сегодняшний день Оператор ГТС не предоставил "Днепрогазу" информацию относительно поставщика этого газа.

Кроме этого, стоимость газа для услуг балансировка от "Укртрансгаза" превышает установленную Кабмином цену газа для ТКЭ более чем в два раза. "Укртрансгаз" сознательно завышает стоимость газа для ТКЭ, выдавая его как газ, закупленный для услуг балансировки.

"Такой механизм действий свидетельствует о том, что "Укртрансгаз" полностью зависит от материнской компании НАК "Нафтогаз" и не в состоянии полноценно выполнять функции Оператора ГТС. Вследствие этого задолженность за услуги балансирования неправомерно выставляется другим участникам газового рынка. Мы считаем это недопустимым и имеем четкое намерение отстаивать свою правоту в суде", - отметил коммерческий директор "Днепрогаза" Игорь Маньковский.

В течение указанных отопительных сезонов "Нафтогаз Украины" не подписывает с предприятиями ТКЭ Днепра акты приема-передачи на фактически потребленный ими газ. Без составления таких актов газ не учитывается как поставленный "Нафтогазом" и "Укртрансгаз" должен сбалансировать эти объемы энергоресурса. На самом деле причина отказа НАК в подписании актов заключается не в отсутствии ресурса газа, а в больших долгах предприятий ТКЭ. Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" пытается переложить эти долги на других субъектов хозяйствования, в частности на газораспределительные компании.

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Теги публикации: ФК Днепр, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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