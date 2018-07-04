"Укртрансгаз" завищив заборгованість "Дніпрогазу" за послуги балансування більш ніж у 4 рази

"Дніпрогаз" отримав від "Укртрансгазу" судовий позов на суму понад 333 млн гривень

Оператор ГТС ПрАТ "Укртрансгаз" намагається у судовому порядку стягнути з ПАТ "Дніпрогаз" понад 333 млн гривень за газ, якій був спожитий місцевими підприємствами теплової енергетики. До цього часу "Укртрансгаз" не надав компанії фактичну інформацію про постачальника цього газу. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

18 червня 2018 року "Дніпрогаз" отримав від ПрАТ "Укртрансгаз" судовий позов на суму понад 333 млн гривень. У цю суму входить начебто заборгованість "Дніпрогазу" за послуги балансування у розмірі 259,8 млн гривень та пені і штрафи (близько 73,2 млн гривень). Однак реальна та документально підтверджена заборгованість перед Оператором ГТС за даними спеціалістів "Дніпрогазу" на 31.12.2017 р. складає 79,4 млн гривень.

Фактично "Укртрансгаз" прагне через суд стягнути з "Дніпрогазу" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствами ТКЕ впродовж опалювальних періодів 2016-2018 років. Слід зазначити, що за дорученням Уряду єдиним постачальником газу для підприємств ТКЕ є НАК "Нафтогаз України". Проте на сьогоднішній день Оператор ГТС не надав "Дніпрогазу" інформацію щодо постачальника цього газу.

Окрім цього, вартість газу для послуг балансування від "Укртрансгазу" перевищує встановлену Кабміном ціну газу для ТКЕ більше ніж у два рази. "Укртрансгаз" свідомо завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як газ, закуплений для послуг балансування.

"Такий механізм дій свідчить про те, що "Укртрансгаз" повністю залежить від материнської компанії НАК "Нафтогаз" та не в змозі повноцінно виконувати функції Оператора ГТС. Внаслідок цього заборгованість за послуги балансування неправомірно виставляється іншим учасникам газового ринку. Ми вважаємо це неприпустимим та маємо чіткий намір відстоювати свою правоту у суді", - зазначив комерційний директор "Дніпрогазу" Ігор Маньковский.

Протягом зазначених опалювальних сезонів "Нафтогаз України" не підписує із підприємствами ТКЕ Дніпра акти приймання-передачі на фактично спожитий ними газ. Без складання таких актів газ не враховується як поставлений "Нафтогазом", отже "Укртрансгаз" повинен збалансувати ці обсяги енергоресурсу. Насправді причина відмови НАК у підписанні актів полягає не у відсутності ресурсу газу, а у великих боргах підприємств ТКЕ. Таким чином, НАК "Нафтогаз України" намагається перекласти ці борги на інших суб’єктів господарювання, зокрема на газорозподільні компанії.