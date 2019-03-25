"Укртрансгаз" предложил Венгрии помощь в случае прекращения Россией транзита газа

"Укртрансгаз" предлагает европейским поставщикам воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать запасы газа, чтобы гарантировать газоснабжение Венгрии в случае прекращения "Газпромом" транзита по территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба УТГ.

utg.ua

Как отмечается в сообщении, Венгрия ежегодно потребляет более 10 млрд куб. м. газа. Пока такая потребность более чем на две трети обеспечивается российским газом, который поступает в Венгрию через украинскую ГТС (ГИС Берегово), около 20% - внутренняя добыча, а остальное импортируется из Австрии. Для покрытия пикового потребления венгерских потребителей используются мощности подземных газохранилищ Венгрии общей емкостью до 6 млрд куб. м.

В то же время около 60% российского газа, который поступает в австрийский газовый хаб в Баумгартене также транспортируется через украинскую ГТС (ГИС Ужгород).

"Исходя из вышесказанного, украинские подземные газохранилища могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года", - отмечается в сообщении.

В "Укртрансгазе" напомнили, сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная производительность отбора из ПХГ может составить до 260 млн куб. м. Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м/сутки). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии, отметили в УТГ.

"Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предоставить поставщикам из других стран центральной и восточной Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год даже без соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом.

Как сообщало РБК-Украина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа.