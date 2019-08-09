Россияне настроены на затягивание переговоров и газовый шантаж, - Коболев

Газпром может занять неконструктивную позицию

Российская Федерация настроена на оттягивание переговоров о транзите газа по территории Украины, чтобы иметь больше рычагов влияния на Украину уже зимой. Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, если "Газпром" займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту газа, встанет вопрос о передаче управления украинской ГТС консорциуму международных компаний.

"Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в очередной раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - заявил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что уже создан филиал "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа", в оператор ГТС уже переведен персонал, подготовлены к передаче активы.

"Очень важной для дальнейшей реализации анбандлинга является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", - написал Коболев.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросам транзита и закупок газа.

До этого министр энергетики РФ Александр Новак предложил Украине продлить контракт на транзит газа на нынешних условиях еще на год.