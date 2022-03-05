"Укртрансгаз" остановил работу подземного газохранилища в Луганской области

"Укртрансгаз" остановил работу Краснопоповского подземного газохранилища в Луганской области. Отбор газа прекращен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"Сегодня, 5 марта 2022 года, около 9.00, остановлена работа Краснопопівського подземного газохранилища на Луганщине", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято из-за того, что боевые действия на территории Луганской области идут в опасной близости к предприятию.
"Сейчас отбор газа на газохранилище остановлен. Персонал эвакуирован. Операторы ПХГ и ГТС оперативно изменили режимы работы таким образом, чтобы это не повлияло негативно на газоснабжение Украины", - добавили в пресс-службе.
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