"Укртрансгаз" зупинив роботу підземного газосховища в Луганській області

"Укртрансгаз" зупинив роботу Краснопопівського підземного газосховища в Луганській області. Відбір газу припинений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".
"Сьогодні, 5 березня 2022 року, близько 9.00, зупинено роботу Краснопопівського підземного газосховища на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
Таке рішення було прийнято через те, що бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до підприємства.
"Наразі відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України", - додали в прес-службі.
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